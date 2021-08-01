فيفي عبده تنشر أول صورة لها بعد تعافيها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده اليوم الأحد، أول صورة لها من الساحل الشمالي، وذلك بعد شفائها بشكل كامل بعد العملية الجراحية التي أجرتها في العمود الفقري.

وحرصت الفنانة على مشاركة جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال حسابها على تويتر و إنستغرام على شكر الطاقم الطبي بالاسم الذي كان مرافقا لها خلال رحلة علاجها.

كما قالت: الحمد لله على ما أصبحت فيه”.

وكانت فيفي عبده أعلنت خروجها من المستشفى بعد إجرائها عملية خطيرة نتيجة خطأ طبي، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، وكان في انتظارها احتفال بمناسبة عبد ميلادها لدى عودتها إلى منزلها.