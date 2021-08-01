شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور جديدة تجمع نيللي كريم وهشام عاشور بعد الإعلان عن عقد قرانهما فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر على السوشيال ميديا صور جديدة تجمع الفنانة نيللي كريم مع خطيبها هشام عاشور، حيث أعلنا الثنائي أنهما مخطوبان منذ فترة قصيرة ويستعدان للزواج في حفل صغير يقتصر على الأصدقاء والعائلة بالساحل الشمالي.



نيللي كريم برفقة هشام عاشور



نيللي كريم وهشام عاشور وسط اصدقائهم



نيللي كريم وهشام عاشور وشيكو



نيللي كريم وهشام عاشور



هشام عاشور ونيللي كريم بمدارب الاسكواش

وأكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور شقيق نجم الإسكواش السابق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

وكانت نيللي كريم قد احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الأسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقيم في امريكا وانشأ أكاديمية أسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول لهشام عاشور في حياته.

ومن الناحية الفنية، انضمت النجمة نيللي كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.