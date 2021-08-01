شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح أغنية "يحيا الشعب" بعد الأحداث الأخيرة فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة التونسية لطيفة أغنية وطنية جديدة بعنوان "يحيا الشعب"، بعد الأحداث الأخيرة في وطنها تونس، وذلك دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

والأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات، ونشرت لطيفة الأغنية والتي ظهر فى تصويرها عدد من الاحتجاجات فى تونس والتي تطالب الرئيس بضرورة محاسبة كل فاسد، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "فيس بوك" قائلةً: "يحيا الشعب يحيا الشعب يسقط كل عدو للشعب".

من ناحية أخرى أكد رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعي، في قصر قرطاج، بوطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعا الرئيس التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.