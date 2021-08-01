شكرا لقرائتكم خبر عن حفل حميد الشاعري وهشام عباس ونوستالجيا تسعيناتي لأغاني حققت نجاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفل ناجح جدا للمطربين النجمين حميد الشاعري وهشام عباس بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي يعيد الأذهان ويخطف القلوب والوجدان بأغاني نوستالجيا تسعيناتي جميعنا يحفظها ويتذكرها ويستعيد ذكرياته معها، وهذا هو سر نجاح الحفل.

افتتح الليلة حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك" ،"يا ام الفستان" ، "روح السمارة" و"علي مين " وويا ام العيون السودة"وغيرها من اغانيه التسعيناتي التي حققت نجاح كبير ومازالت .

حميد الشاعري في الثلث الأخير من السبعينيات انضم إلى فرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج ولكن لم يدم انضمامه إلى فريق الإذاعة طويلاً فقد فارق الشاعري الفريق إثر خلافات حادة في وجهات النظر نشبت فيما بين الجانبين ، وشارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء أفريقيا يضم عدد من المغنيين الأفريقية والعربية، ولكن لم يستمر الفريق.