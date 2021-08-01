فيفي عبده تخطف الانظار بفستان احمر وتوجه الشكر الى هؤلاء!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - خطفت الفنانة والراقصة فيفي عبده الانظار بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الجتماعي أطلت فيها بفستان احمر من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها.

كما حرصت فيفي عبده على توجيه رسالة شكر خاصة للأطباء الذين شاركوا في علاجها في فترة مرضها معددة اسماء اطباء جراحة العظام و العمود الفقري واطباء التخدير ودكتور العلاج الطبيعي.

ونشرت فيفي عبد الصورة عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت فيها وهي تقف على شاطىء البحر مرتدية فستان احمر قصير وبدت السعادة واضحة عليها وعلقت كاتبة: “أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكر الدكاتره اللي كانت معايا مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد”.

أول صورة لي في الساحل الشمالي يا قلبي أنا بحمد ربنا من مصر أم الدنيا بشكل الدكاتره اللي كان معاك مشوار مرضي بس ربنا طبعا قبل أي حد pic.twitter.com/l5IRvw0Xc8 — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) July 31, 2021

وكان أول ظهور فعلي لفيفي عبده خلال حفل الفنان عمرو دياب، والذي أقيم في الساحل الشمالي ولذي ظهرت وهي ترقص على أغانيه.

يذكر أن فيفي عبده عانت لشهور طويلة من أزمة صحية خضعت بسببها لعدد من الجراحات بسبب حقنة تم أخذها بشكل خطئ الأمر الذي تسبب في مشاكل بالعمود الفقري.