أحدث ظهور لبنات الهام الفضالة النور والفجر مع طليقها.. وهيا الشعيبي تثير الجدل بتعليقها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - نشر خليل التميمي، طليق الفنانة الكويتية الهام الفضالة، صورة جديدة له مع ابنتيه النور والفجر وذلك عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر خليل التميمي في الصورة بين ابنتيه وهما يقبلانه وعلق عليها كاتبا: “اليوم اجمل مناسبة 30/7/2021

زينة الحياة الدنيا

”.

وقد اثارت الصورة تفاعلا واسعا من المتابعين وبعض المشاهير حيث علقت عليها الاعلامية الكويتية مي العيدان كاتبة: “الله يحفظهم لك يا بومحمد ويحفظك لهم يالزلم”.

كما علقت على الصورة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي كاتبة: “حبايبي ربي يحفظهم وحشوني بمعني الكلمه” غير ان تعليق هيا الشعيبي اثار حالة من الجدل بسبب الخلاف الذي نشب بينها وبين الهام الفضالة مؤخرا حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “وامهم ماوحشتك” و “ياساتر من مكر و خبث النساء”.

يذكر ان الهام الفضالة أعلنت مؤخرا عن مقاضاة مهاجمي زواجها من شهاب جوهر، بعد موجة الهجوم التي تعرضت لها النجمة الكويتية من قبل عدد من المشاهير.