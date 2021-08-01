إطلاق تسجيل غنائي نادر بصوت ذكرى بعد 18 سنة من وفاتها

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

أطلق الشاعر المصري بهاء الدين محمد تسجيلاً نادراً عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، اشتمل على مقطع من أغنية بصوت المطربة التونسية الراحلة ذكرى.



وأوضح محمد أن الأغنية، التي تحمل عنوان «متهيألك»، كانت ذكرى قد سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها الملحن أمير عبد المجيد.

وكشف أنها غنَّت مذهب الأغنية في أحد البرامج، مشيراً إلى أن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملةً سوف يطرحها للجمهور خلال الأيام المقبلة.