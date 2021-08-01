فيفي عبده تكشف تطورات حالتها بعد جراحة العمود الفقري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها على «إنستغرام»، عن تعافيها التام من عملية العمود الفقري التي أجرتها مؤخرا.

وكتبت:”مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله على اللي بقيت فيه.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض”.

وكانت عبده قد ظهرت قبل فترة في فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”، وتحدثت فيه عن حالتها الصحية قائلة: “رجعت تانى يا جماعة لازم الدنيا تمشي أنا بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقي كويسة باذنك يارب بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعاكو ليا.”

وأضافت: “أنا متشكرة جدا بقيت كويسة أوى وان شاء الله فاضل حاجة صغيرة واطلعلكوا تانى وان شاء الله ممكن أعملكوا أونلاين علشان أبقي معاكو متواجدة الأيام الجاية دى، بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقي وايوة بقي من مصر أم الدنيا أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا”.

يذكرأن فيفي عبده خضعت فى وقت سابق لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطاءها حقنة حيث مكثت فى المستشفي لعدة أيام خرجت بعدها إلى منزلها وأصبحت بصحة جيدة.