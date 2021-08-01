في عيد ميلاد ابنتها.. شيريهان: كُنتِ دعوتي المستجابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت شريهان، عبر “إنستغرام” بعيد ميلاد ابنتها تالية القرآن، الذي يوافق 31 تموز، وروت تفاصيل حملها والصعوبات التي واجهتها في ذلك.

ونشرت الفنانة المصرية صوراً لابنتيها تالية ولؤلؤة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كُنتِ حلماً، وأُمنيتةً تمنيتها عَليّ… شقيقتك لؤلؤة وهي في سن الثامنة وحتى عشر سنوات، قالت لي إنّها تريد أختاً تلعب معها، وقلت لها أتمنى ذلك، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل”.

وأضافت: “بالعام نفسه 2008 في شهر كانون الأول ذهبت لأداء فريضة الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم، وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتِ دعوتي المستجابة”.

وتابعت: “أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشطاً وأشرس في انتشاره ومستحيلاً… ولكي الخيار في الاختيار بين أمرين تربية ومراعاة لؤلؤة أو إهدائها أخاً أو أختاً… فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون… الهدية لا تُرَدّ فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم… وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة، رغم استحالة كل شيء”.

ووجهت لها تهنئة بعيد ميلادها قائلة: “كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم”.

وكانت منصة “شاهد” أطلقت مسرحية “كوكو شانيل” في 22 تمّوز الماضي، والتي عادت بها إلى جمهورها بعد غياب 30 عاماً عن الوقوف على المسرح.

وتأتي المسرحية بالتعاون بين المنصة الإلكترونية والهيئة العامة للترفيه، بحسب ما أعلن رئيسها المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج شركة العدل غروب، سيناريو والحوار وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري. وتتناول المسرحيّة قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل وعلامتها التجارية التي أصبحت الأشهر في هذا المجال بجميع أنحاء العالم، وتتضمّن استعراضات وأغنيات منوّعة، وصوّرتها في العام 2019، وكان من المقرّر عرضها بداية العام الماضي، إلا أن جائحة كورونا أخّرت ذلك.

ويُذكر أنّ شيريهان ظهرت في موسم رمضان الماضي من خلال إعلان تلفزيونيّ لصالح إحدى شركات المحمول، وجسّدت قصّة حياتها وانتصارها على المرض والأزمات العديدة التي مرّت بها، في استعراضٍ نال إعجاب الجمهور.