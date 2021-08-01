شريهان تروي قصة إنجاب ابنتها الصغرى.. "دعوة مستجابة" قهرت المستحيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة شريهان عن قصة إنجابها لابنتها الصغرى في منشور مؤثر عبر حسابها بتطبيق إنستقرام، وذلك احتفالًا بعيد ميلاد طفلتها.

ونشرت شريهان مجموعة صور تجمعها بابنتها وأرفقتها بتعليق طويل ومؤثر قائلة: "كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أختا تلعب معي وألعب معها قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".



وتابعت الفنانة شريهان: "وفي نفس العام ديسمبر/كانون الأول 2008 ذهبت لأداء فريضت الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم، وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة".





أضافت قائلة: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشطا وأشرس في انتشاره ومستحيل.. ولك الخيار.. اختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخا او أختا.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء".





واختتمت شريهان كلامها قائلة: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد، يا ملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".

وتفاعل الجمهور وعدد كبير من نجوم الوسط الفني مع منشور شريهان مثل هند صبري ورانيا يوسف، وانهالت الدعوات الطيبة لها ولأسرتها.

يذكر أن شريهان عادت لجمهورها واستأنفت حياتها الفنية مجددا، من خلال مسرحية "كوكو شانيل" بعد ابتعاد 30 عاما عن الساحة الفنية.