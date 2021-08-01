شكرا لقرائتكم مثل مع عمر الشريف.. وفاة فنان تونسي شهير بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، توفّي الفنان التونسي الشهير مكرم النصيب، مساء السبت.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الراحل، وقالت في بيان، إن "الساحة المسرحية فقدت أحد أهم أعلامها المتميزين بأعمالهم الثريّة، وعضوا بالهيئة الإدارية لأيام قرطاج المسرحية؛ جرّاء صراع مرير مع كوفيد 19".

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وشارك الراحل في عدد من الأعمال السينمائية التونسية والعالمية، منها: "الأوديسة" و"التلفزة جاية"، وظهر إلى جانب مشاهير هوليوود مثل ميل غيبسون، وكذلك الفنان المصري العالمي عمر الشريف.

كما في رصيده الفني العديد من الأعمال المسرحية التي شارك فيها، سواء بالتمثيل أو الإخراج أو الإنتاج، من بينها مسرحيات: "عدم سماع الدعوى" وحكاية حب و"ولد البرني وبنت العطراء" و"هلواس" و"السنافر" و"فلة والأقزام السبعة" و“أليس في بلاد العجائب“.

وعرف التونسيون، مكرم النصيب في العديد من الأعمال التلفزيونية المحلية، على غرار السلسلتين الكوميديتين "اضحك للدنيا" و"عند عزيز"، وأعمال درامية أخرى، منها: تغريبة بني هلال ودروب المواجهة، و"ويبقى الحب".