"ولا عليك" جديد الفنانة المغربية جميلة البداوي

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دبي: أطلقت الفنانة المغربية جميلة البداوي عملها الغنائي الجديد "ولا عليك"، كلمات يونس آدم ، الحان محمد الرفاعي، توزيع ومكس حمزة الغازي، إشراف فني حكيم باكير ، إدارة الإنتاج عبدالله البداد ، وتم التسجيل في أستوديو الوطن بدبي، بإشراف عام حسن طالب، والعمل من إنتاج Tunes Arabia .

وتقول كلمات أغنية " ولا عليك "

ولا عليك غدا تلقاني ناسيك قلبي اللي كان يبغيك انا نكويه

ولا عليك جرحك منو غانبرى ننسى طريقو ف مرة نبعد عليه

وغير تهنى قلبي في بعدك جنة ولات غزالة فنة عايشها بخير

وغير تهنى انا وانت كملنا اش كتتسنى خذ الباب وسير

يذكر أن البداوي تميزت خلال انطلاقتها الفنية بدقة اختياراتها، بعيداً عن التراكم الكمي على حساب الجودة، وتتدخل في أدق التفاصيل الخاصة بأي عمل غنائي، لتقدم لجمهورها الأعمال التي تبرز شخصيتها الفنية، ورسمت نجاحها من خلال أغنية "بلاش بلاش" والتي احتلت من خلالها المركز الأول على اليوتيوب في الشرق الأوسط.