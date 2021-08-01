شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تروي قصة حملها بابنتها "تالية" فى يوم ميلادها: كنتي دعوتي المستجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت النجمة شيريهان قصة حملها فى ابنتها الصغرى "تالية" بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم، علي الرغم من تأكيد الأطباء لها من استحالة حملها بسبب مرضها، ونشرت مجموعة صور تجمعهما بطفلتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".



شريهان وتالية



شيريهان وابنتها

وتابعت شيريهان:" وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة .. أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل .. ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ "كل شيئ"...

واختتمت شيريهان:"كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".