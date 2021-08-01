شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يلفت النظر.. تعرف على أبرز شخصيات الرعب قبل مسلسل الديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم ياسر جلال الجدل ولفت النظر خلال الساعات الماضية، بعد تخليه عن لحيته التي اعتاد أن يطل بها على جمهوره من خلال أعماله الدرامية والتي حققت نجاحا كبيرا، وظهوره بشكل مختلف وغريب من خلال برومو لمسلسل يحمل اسم "الديب" والمكون من 8 حلقات، إذ يتحول ياسر جلال خلال البرومو إلى ذئب لينضم إلى قائمة الفنانين الذين قرروا تقديم شخصيات مرعبة، وسنكشف خلال هذا التقرير أبرز الفنانان الذين جسدوا شخصيات مرعبة في الأعمال الفنية المصرية.



محمد صبيح يجسد شخصية المومياء

محمد صبيح يجسد شخصية المومياء

جسد الفنان محمد صبيح شخصية "المومياء" الشهيرة في فيلم "حرام عليك" بطولة إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصرى، والذى حاول الطبيب الشرير "استيفان روستى" للايقاع به في محاولة نقل مخ إسماعيل ياسين إلى المومياء حتى تعود لها الحياة مرة أخرى واستغلالها في أعمال الشر.



نبيل الألفى يجسد شخصية المستذئب

نبيل الألفى يجسد شخصية المستذئب

جسد الفنان نبيل الألف بنفس فيلم "حرام عليك" شخصية الطبيب الذى سخره استيفان روستى لتنفيذ مطالبه في نقل مخ إسماعيل ياسين إلى المومياء لإعادة المومياء للحياة مرة أخرى، ويقوم بتحويله إلى ذئب فبمجرد أن يسمع صوت الذئاب يتحول إلى وحش مستذئب ويقتل أي شيء أمامه.



يوسف وهبي يجسد شخصية ابليس

يوسف وهبي يجسد شخصية ابليس

من أشهر الشخصيات المرعبة التي جسدها الفنان يوسف وهبى، من خلال فيلم "سفير جهنم" من تأليفه واخراجه، حيث أدى دور شيطان يظهر لأسرة فقيرة ويفرق بين أفرادها بمنحهم الكثير من الأموال ليثبت مى سيطرته على البشر وينسيهم طريق الله.



فؤاد خليل يجسد شخصية جن ذو قرنين

فؤاد خليل يجسد شخصية جن ذو قرنين

جسد الفنان فؤاد خليل شخصية "جن ذو قرنين كبار" في فيلم "التعويذة"، حيث قام بدور الدجال الذي يرغب في شراء منزل عائلة محمود ياسين المكونة من زوجته يسرا وأخته عبله كامل وأمه تحيا كاريوكا وحين يرفضون يبدء في ترويعهم باستخدام كل الطرق المرعبة والمخيفة وبعد أن تنتصر عليه يسرا بقراءتها لآية قرآنية يمزق الدجال لحم وجه ويتحول إلى شكله الحقيقي شيطان ذو قرنين ويقتل مساعده.



أحمد عدوية يجسد دور مصاص دماء دراكولا

أحمد عدوية يجسد دور مصاص دماء دراكولا

جسد الفنان أحمد عدوية دور مصاص دماء "دراكولا" من خلال فيلم "أنياب"، وظهر خلال الشخصية مستعينا بطقم من الأسنان، وتدور أحداثه حول تعطل سيارة علي ومنى، خلال ذهابهما إلى حضور حفل مع مجموعة من الأصدقاء ليلة رأس السنة، فيضطران للجوء إلى إحدى المنازل المهجورة من أجل استخدام الهاتف للاتصال بالأصدقاء، وعقب الدخول إلى المنزل يكتشفان أنه منزل مصاص دماء الذى يجسده احمد عدوية.



عادل إمام يجسد شخصية الشيطان

عادل إمام يجسد شخصية "الشيطان"

جسد الزعيم عادل إمام شخصية "الشيطان" في فيلم "الإنس والجن"، والذى يقع خلاله في غرام فتاة والتي تجسدها يسرا، ويظل يبحث عن أي مدخل حتى يوقعها في حبه، ويتنكر في هيئة إنسان، حتى يفشل، ويقرر أن يكشف لها نفسه، ولكنها تتغلب عليه بقراءة القرآن.



هاجر الشرنوبى تجسد فلة العفريتة في مسلسل كفر دلهاب

هاجر الشرنوبى تجسد "فلة العفريتة" في مسلسل كفر دلهاب

جسدت الفنانة هاجر الشرنوبى، شخصية "فلة العفريتة" والتي ظهرت بها بشكل قوى في الحلقة 21 من المسلسل، حينما توجه الطبيب سعد "يوسف الشريف" إلى البيت الذي شهد جريمة قتل "ريحانة"، ليدخل إليه وينزل سرداب كبير، ويتحدث إلى فتاة تدعى "فلة"، ليكتشف الجميع أن روح ريحانة ما هي إلا فلة صديقة الطبيب التي كانت ذكرتها روايح في حلقات سابقة.



صلاح رشوان يجسد دور الأشكيف عفريت الفوازير

صلاح رشوان يجسد دور الأشكيف عفريت الفوازير

جسد الفنان صلاح رشوان دور الأشكيف الذى يعرفه الأطفال بشكل كبير من خلال فوازير "ألف ليلة وليلة" التي قدمتها الفنانة ليلى علوى، والتي احتجزها في قفص ومنعها من الخروج، حتى حضر زعفران وخلصها من محبسها وقتل الأشكيف.