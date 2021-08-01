شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "سيد درويش" لـ لقاء سويدان وميدو عادل 7 أغسطس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر الفنانة لقاء سويدان إلى مدينة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل، من أجل عرض مسرحيتها "سيد درويش" التي يشاركها في بطولتها الفنان ميدو عادل، على مسرح محمد عبد الوهاب يوم السبت الموافق 7 أغسطس.

وتعرض مسرحية "سيد درويش" للنجمين لقاء سويدان وميدو عادل، في موسمها الثالث على مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل.

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصًا دور فنان الشعب سيد درويش، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة"، ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.























