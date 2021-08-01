بلقيس فتحي تكشف عن موهبة جدتها في الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة بلقيس فتحي عن موهبة جدتها في الغناء، من خلال نشرها مقطع فيديو لها وهي تشاركها في غناء أغنية “القلب يعشق كل جميل”، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.

وظهرت جدتها وهي تغني كأنها مطربة محترفة ومتمكنة، نظراً لقدرتها الهائلة على تأدية هذه الأغنية التي تعتبر من الأغاني الصعبة على أي مطرب أن يغنيها إلا إذا كان يمتلك موهبة حقيقية.

وأوضحت بلقيس أن عائلتها تعتبر عائلة فنية من الدرجة الأولى، نظراً لوجود مواهب غنائية مميزة، ثم قامت باستفتاء جمهورها حول رأيهم في صوت جدتها.

وسبق أن وجَّهت الفنانة بلقيس فتحي نصيحةً لمتابعة مُطلَّقة، لجأت إليها لتساعدها في حل مشكلتها.

ونشرت بلقيس رسالتها في “سناب شات”، وجاء نصها: “بلقيس، أرجوكِ ردِّي على سؤالي، كيف أُقوِّي شخصيتي، أنا لي ثلاثة شهور مطلقة، وكل ما أخرج الناس تسألني لماذا اتطلقتي، وأنا شخصيتي خجولة، وما أعرف أرد”.

وأضافت: “الناس يتهمونني بأنّي السبب في الانفصال، وأنا تعبت من كل شيء، وأرى أنّ شخصيتكِ قوية، وتواجهين صعوبات حياتكِ بقلب قوي، أريد أن تعطيني نصيحة تُقويني”، وردت عليها الفنانة الإماراتية، قائلةً: “المجتمع العربي في غالبه يلقي باللوم على المرأة، والحل هو الطناش والتركيز على نفسكِ ثم نفسكِ، ثم نفسكِ، ونجاحكِ”.

وتابعت بلقيس: “انجحي في حياتكِ، انجحي في شغلكِ، اعشقي نفسكِ ودلليها، نجاحكِ هو ملهم لبنات جنسكِ، وإذا استمعتي للوم وتلميحات سوف تدخلين في حالة نفسية، وتتراجعين”.

ومازالت فتحي تواصل احتفالها بنجاح فيديو كليب أغنيتها “جبار”، مؤكدةً أنَّه حقق أرقاماً قياسية، حيث أعلنت عن تصدره “ترند 1” في الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وشاركت بلقيس فتحي جمهورها مجموعةً من الصور تضمّنت كواليس تصوير الكليب. وأوضحت، في تصريحات صحافية، أنّ الفيديو كليب أصبح “الترند” في بعض الدول العربية والخليج أيضاً، ويُعد رقم 13 عالميّاً بـ”الترند” العالمي في “يوتيوب”.