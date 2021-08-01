حمو بيكا يثير ضجة باعترافاته عن الخمر والمرض .. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا ضجة باعترافاته التي أدلى بها عندما حل ضيفاً على برنامج «الوسط الفني» مع المذيع أحمد عبد العزيز على قناة «الحدث اليوم»، حيث كشف عن الكثير من الأسرار والتصريحات الصادمة.

كشف حمو بيكا عن معاناته من مرض مناعي، حيث قال: “أنا مريض كورونز ودا مرض مناعي، والمناعة عندى زايدة أوى فبتهاجم كل أعضاء جسمي”.

كما كشف حمو بيكا عن مفاجأة صدمت جمهوره، حيث صرح بأنه يتناول الخمر، وقال: “أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي”.

وأكمل: «لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش».