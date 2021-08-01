رسالة من رامز جلال لشقيقه ياسر جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم رامز جلال على توجيه رسالة لشقيقه الفنان ياسر جلال يهنئه فيها على أحدث أعماله مسلسل “الديب”.

ونشر رامر جلال برومو المسلسل بحسابه الشخصي على “تويتر”، وعلق عليه: “ألف ألف ألف مبروك ياغالي.. ويارب دائمًا فى نجاح وتألق.. اللهم آمين يا رب”.

وكان المنتج تامر مرسي، قد طرح برومو مسلسل “الديب” للفنان ياسر جلال وذلك من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

وعلق تامر مرسي، على البرومو قائلاً: ” الديب مسلسل 8 حلقات سينرچي”، وأظهر البرومو الفنان ياسر جلال وهو يجلس على كرسي خشب ويتحول إلى ذئب”.

يذكر أن آخر عمل لياسر جلال كان مسلسل “ضل راجل” رمضان الماضي وحقق به نجاحاً كبيراً، وشاركته بطولته نيرمين الفقي ونور اللبنانية.