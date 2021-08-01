أجهضت في بداية العام و”محظوظة” لحملها.. جونسون وزوجته ينتظران مولوداً جديداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون وزوجته كاري ينتظران مولوداً ثانياً.

ووُلد طفلهما الأول، ويلفريد، في نيسان من العام الماضي.

وقالت الصحف إنّ كاري أبلغت أصدقاءها على تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بأنّها تشعر بأنّها “محظوظة جدّاً” لأنها حبلى مرة أخرى. وأعلنت أيضاً أنّها تعرضت لإجهاض في بداية العام الجاري.

ونقلت الصحف عنها قولها: “مسائل الحمل يمكن أن تكون صعبة حقّاً بالنسبة لكثير من الناس، خاصة أنّ كل شيء يمكن أن يبدو فحسب على ما يرام على منصات مثل “إنستغرام”.

وتزوّج جونسون وكاري في أيار من العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء (57 عاماً) قد تزوّج مرتين من قبل ويرفض الإفصاح عن عدد أبنائه. ولجونسون أربعة أطفال من زوجته الثانية المحامية مارينا ويلر.

وقالت وسائل الإعلام إنّ كاري (33 عاماً) ستضع المولود الجديد في كانون الأول.