دوا ليبا تتضامن مع حرائق تركيا: “كوكبنا المسكين يبكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المغنية الإنكليزية دوا ليبا تعاطفها مع الحرائق التي وقعت في تركيا أخيراً. وكتبت عبر حسابها في “إنستغرام”: “كوكبنا المسكين يبكي، متى سنرى تغييرات حقيقية؟ نحن بحاجة إلى أن نواجه الحقائق ونحمي والدتنا الطبيعة، أنا بجانبكِ تركيا”.

وأعلن عدد كبير من مشاهير تركيا تضامنهم، وبدأوا تقديم المساعدات للمتضرّرين، ومنهم الشيف نصرت الذي كتب عبر حسابه في “إنستغرام”: “الصلاة من أجل تركيا”.

أما اللاعب مسعود أوزيل، فأعلن عبر حسابه في “تويتر” تبرّعه بألف شتلة قائلاً: “حتى تظلّ غاباتنا خضراء على الدوام”. فيما بدأ عدد من النجوم بتحدّي بعضهم للتبرّع، ومنهم كان يلدريم الذي تحدّى ايتاش شاشماز. أما الممثلة دينيز شاكر، فطالبت بحداد وطني وقالت: “أطالب بحداد وطني 500 مرة على الكائنات الحيّة التي ماتت، وقالت يجب أن نحترم الأرواح المحتضَرة”.