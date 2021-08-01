الصور الأولى من خطوبة نيللي كريم مع عريسها.. والزواج خلال أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة نيللي كريم أنه تمت خطبتها بالفعل للاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق نجم الإسكواش الشهير رامي عاشور، وذلك في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

وأكدت أن الزواج سيكون خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.

يُذكر أنّ هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الأسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقيم في امريكا وانشأ أكاديمية أسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويُعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الأول لهشام عاشور في حياته.