فن ومشاهير

الصور الأولى من خطوبة نيللي كريم مع عريسها.. والزواج خلال أيام

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة نيللي كريم أنه تمت خطبتها بالفعل للاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق نجم الإسكواش الشهير رامي عاشور، وذلك في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

وأكدت أن الزواج سيكون خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.

يُذكر أنّ هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الأسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقيم في امريكا وانشأ أكاديمية أسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويُعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الأول لهشام عاشور في حياته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا