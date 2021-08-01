فيديو.. ياسر جلال "مستذئب" في مسلسل "الديب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتحول الفنان المصري ياسر جلال إلى مستذئب في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الديب".

وطرحت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الديب" الإعلان التشويقي عبر حساباتها على مواقع التواصل، وكشفت أن المسلسل مكون من 8 حلقات.

وظهر الفنان ياسر جلال في الإعلان التشويقي وهو يجلس على كرسي في غرفة مظلمة، وفجأة يتحول لون عيناه إلى الأزرق وتتغير معالم جسده ليتحول إلى ذئب، وقد لفت الأنظار بسبب تخليه عن اللحية في العمل الدرامي الجديد.

مسلسل "الديب" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "ضل راجل" والذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة عدد كبير من نجوم التمثيل في مقدمتهم: نور اللبنانية، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.