شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سعيد صالح.. خرج من السجن فحج 14 عامًا على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزامن اليوم ذكرى رحيل أحد أهم الممثلين الذين مروا بتاريخ السينما المصرية والعربية وهو الفنان سعيد صالح فقد رحل يوم 1 أغسطس بعد أن أثرى بأعماله الحياة الفنية سواء على خشبة المسرح أو الدراما للسينما الذى قدم فيها أفلامًا عديدة بألوان تمثيلية مختلفة ما بين الكوميديا التى برع فيها إلى التراجيديا حتى بأدوار صعبة لم يتوقف فيها عند حد الكوميديا فقط.

ولكن بعيدًا عن الفن هناك حكاية رواها الفنان الراحل سعيد صالح خلال فترة حبسه في السجن لمدة عام تغيرت حياته بالكامل فيه، وفقاً لما قاله ببرنامج مع الاعلامى عمرو الليثى، حينما أكد خلال تلك المقابلة كواليس هذا الأمر مضيفًا أنه عرف خلال هذا العام شخصية باسم عم يوسف الذى نبهه لأمور لم يكن يتنبه لها من قراءة وحفظ قرآن وصلاة وعزم على التوبة، ليخرج من السجن ينوي السفر للقيام بالعمرة، فإذ بالأقدار تهيأ له السفر للحج لتتوالى السفريات طوال 14 عامًا على التوالي لم تنقطع إلا في عام واحد شهد فيروس أنفلونزا الخنازير وقرر بعدها معاودة السفر.

جدير بالذكر أن الراحل سعيد صالح عمل في أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية، وكان دوماً ما يقول عن نفسه " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث "، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ (فتى المسرح).

سعيد صالح حصل على ليسانس الآداب عام 1960 ثم عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذي قدّمه إلى مسرح التلفزيون كما أنه شارك عادل امام في الكثير من أعماله السينمائية منذ بزوغ نجمهما فى مسرحية "مدرسة المشاغبين".