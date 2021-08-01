صور.. حميد الشاعري وهشام عباس في "حفل تسعيناتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا حميد الشاعري وهشام عباس سهرة غنائية بالساحل الشمالي في مصر، ضمت أشهر ما تألقا به من أغنيات خلال التسعينيات تحت عنوان "تسعيناتي".

افتتح الحفل حميد الشاعري بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب،، بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك" ، و"يا ام الفستان" ، و"روح السمارة" و"على مين "و و"ويا أم العيون السودة".





كما حرص الشاعري في ختام فقرته على تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "من عيونك" وسط المزيد من أجواء البهجة.





واختتم هشام عباس الحفل بأغاني "يتربي في عزو"، و"كده رضا"، و"ساعة لقلبك يا جميل"، وغيرها.







