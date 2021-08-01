شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العراق الوطنى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "المسرح حياة" ينطلق اليوم الأحد الموافق 1 من أغسطس، مهرجان العراق الوطنى للمسرح فى دورته الأولى وستستمر فعالياته لمدة سبعة أيام، وتنظمه نقابة الفنانين العراقين برئاسة نقيب الفنانين جبار جودى، وذلك برعاية رئيس جمهورية العراق وبالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح.

يشارك فى المهرجان عشر عروض مسرحية من مختلف محافظات العراق بالإضافة لثمان عروض على هامش المهرجان، وتحمل الدورة الأولى من المهرجان اسم الرائد المسرحى الراحل سامى عبد الحميد، ويشارك بالمهرجان نحو ربعمائة شخصية مسرحية من جمهورية العراق.