شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوى.. 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مسرح العرائس بالساقية حفلين غنائين يوم الخميس الموافق 5 أغسطس لكوكب الشرق أم كلثوم فى السادسة مساءً والثامنة مساءً مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وستدمج فيها الدمى مع أغانى أم كلثوم، ويأتي ذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

ويقود الفريق محمد الصاوى ويقوم بتحريك عروسة أم كلثوم وستقدم فيه أغنيتين هما "دارت الأيام" أشعار مأمون الشناوى والحين محمد عبد الوهاب، وغنتها أم كلثوم عام 1970، وكانت رابع تعاون بينها وبين مأمون الشناوى، أما الأغنية الثانية هى "أنت عمرى" تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب وسميت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فنى بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1946.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى ام كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أمكلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول كل شهر.