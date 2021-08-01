شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى حلقات مسلسل "الحرامي 2" لبيومى فؤاد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي" لـ بيومى فؤاد ورانيا يوسف، اليوم الأحد على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، حيث يجسد أحمد داش دور الحرامى خلال الأحداث.

وتناول الجزء الأول من العمل قصة لص شاب يجسد دوره أحمد داش، يحاول سرقة شقة بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلاً بين الغرف وبمساعدة الابنة التي تجسد دورها رنا رئيس بعد أن وقعت فى حبه يتغير تفكير الحرامى ليخرج من المنزل بمساعدتها دون أن يسرق شيئًا.

مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.

يذكر أن بيومى فؤاد ورانيا يوسف يصوران حاليًا مسلسل جديد بعنوان "المماليك" من 60 حلقة ويشارك فى بطولته محمد لطفي، فيدرا، دوللي شاهين، نانسي صلاح، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، ورامي غيط، وآخرين، وتأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.