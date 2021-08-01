بالصور – هوس التجميل يغيّر شكل دنيا بطمة مجدداً… باتت نُسخة عن حليمة بولند! (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تتربع المطربة المغربية نجمة اراب ايدول دنيا بطمة على عرش الانتقادات مع كل صورة أو مقطع فيديو تنشره عبر حساباتها الرسمية، وذلك بسبب التغيير الملحوظ بملامح وجهها وشكلها بين كل صورة والاخري .

حيث لا يمر على بطمة اشهر قليلة، إلا وتفاجئ الجمهور بتغير جديد في ملامحها، وكان آخره حين فاجأت متابعيها بإطلالة جديدة خلال إحيائها حفل زفاف، حيث فاجأت الجمهور بإطلالة صادمة، حيث لم يتعرف عليها البعض بسبب تغير ملامحها، فظهرت بمكياج قوي وبوجه منتفخ، إلى جانب شفاه أكثر امتلاءً واستدارة.

وتساءل الكثير من متابعيها عن سبب مبالغتها بعمليات التجميل وحقن البوتوكس التي تغيّر بها ملامح وجهها، لافتين إلى أنها باتت مختلفة تماماً عما كانت عليه في بداياتها في “آراب أيدول”.

وتعرّضت الفنانة المثيرة للجدل للانتقاد من محبيها الذين طلبوا منها التوقف عن زيارة عيادة طبيب التجميل لأنه يشوّه ملامحها بالفعل، ولاحظ العديد منهم أنها باتت تشبه الإعلامية ” حليمة بولند ” التي خضعت للكثير من عمليات التجميل، وبات وجهها منتفخاً وشفتاها غريبتَي الشكل.

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يُشار أن التغير في دنيا بطمة لم يقف عند تغير ملامح وجهها فقط، وإنما امتلكت جسم بمواصفات مختلفة، ولكن البعض أرجع تحول جسمها إلى ممارستها للرياضة، فيما أرجع آخرون الأمر لعمليات نحت الجسم، خاصة وأن بطمة تظهر عادة بخصر منحوت وأجناب أكثر استدارة.

ومؤخراً ظهرت بطمة بجسم ممتلئ، وفستان قصير، إلا أن ما أثار الانتقادات ضدها ليس فستانها القصير، ولكن التحول الصادم في ملامحها، حيث اعتبر البعض أنه أصبحت تعاني من “هوس التجميل”، رأى آخرون أنها تسعى لتغيير ملامحها وشكل جسمها تماماً وأن الأمر مرتبط بمخاوفها من استعادة ملامحها القديمة مرة أخرى.

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