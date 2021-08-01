شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يحيى حفلاً في الأوبرا.. 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق وسط البلد حفلاً غنائيًا يوم 20 أغسطس في دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، ومن المقرر أن يقدموا باقة متنوعة من أغانيهم التى يحبها الجمهور.

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وكان فريق وسط البلد قد أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرًا فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لليوم الثاني فى دورته الأولى، وقدم الفريق مجموعة من مؤلفاته الخاصة بها هما أغنية "قل للمليحة، قربيلى، وهيلاهوب، وأغنية أخرى باللهجة الصعيدية إهداء لجمهور قنا، آه يا لا لاليي، وقلبك بقى انتيكا، تسمحيلي، وشمس النهار.

وشهد الحفل تصفيقا حادا من الجمهور لفريق وسط البلد، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جدير بالذكر أن "وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة. يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.