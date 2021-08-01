صور| أحدث ظهور لزينب غريب على الشاطئ في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت بهيرة فودة:

شاركت الفنانة زينب غريب، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "غريب" أمام أحد شواطئ مدينة الجونة، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

زينب غريب كانت قد حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل "بـ100 وش"، بطولة النجوم: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، حسن أبو الروس، يوسف دسوقي، محمد عبد العظيم، ولؤي عمران وغيرهم، من إخراج كاملة أبو ذكري، في موسم دراما رمضان 2020.

وتشارك زينب غريب في مسلسل "تحقيق" الذي يتم إنتاجه حاليا للعرض عبر منصة watch it، مع النجوم: أحمد مالك، طارق عبدالعزيز، خالد أنور، مي الغيطي، تارا عماد، وعلي قاسم وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد الدباح وعبير سليمان، من إخراج محمد فتحي، وإنتاج تامر مرتضى.