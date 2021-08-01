"رحمة الله عليك يا أم سالم".. نبيل شعيل ينعي انتصار الشراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان الكويتي نبيل شعيل، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، التي رحلت يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشر "شعيل" صورة الراحلة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويرحم جميع أموات المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا أم سالم".

وتوفيت يوم السبت، الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات لندن.

وكانت انتصار الشراح، قد تعرضت لأزمات صحية خلال الفترة الأخيرة، أجرت على إثرها عملية جراحية في الأمعاء.

جدير بالذكر أن انتصار الشراح، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، وكانت الوحيدة بين ممثلات جيلها التي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التربع بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام، خذ وخل، كوكتيل، عش الزوجية، فضائيات" وغيرها.