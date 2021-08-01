دنيا عبد العزيز تنشر صورة والدتها وخالها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة مجمعة في إطار واحد تجمع والدتها وخالها وخالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت دنيا على الصورة: "خالي وخالتي وأمي الله يرحمهم ويجمعني بيهم عن قريب".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

ومن ناحية أخرى شاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "اللي مالوش كبير"، بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.