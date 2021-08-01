بلقيس تفاجىء الجمهور بشعرها «الأزرق» في أول عمل لها بعد الطلاق – شاهد كيف أصبح شكلها!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - فاجأت الفنانة الإماراتية ” بلقيس فتحي ” جمهورها بلون شعرها الأزرق في الفيديو كليب الأخير الذي طرحته تحت عنوان “جبار”، حيث لفتت الأنظار بهذا اللون الجريء، الذي يتماشى مع أجواء الأغنية، حيث تلعب بلقيس دور المرأة القوية التي تستطيع التغلب على أحزانها رغم الفراق.

وقد سألت بلقيس جمهورها بعد طرح الألبوم عن رأيهم بلون شعرها، حيث نشرت صور عدّة من أجواء الكليب وعلقت قائلة: “حبيتو الشعر الأزرق في كليب #جبار؟!”.

وتفاعل المتابعون مع الصور مبدين إعجابهم بتلك الإطلالة الجديدة؛ إذ قال أحدهم: “كثير حلو”، وعلق آخر: “نحن معاكي ونحبك فين ما كنت”، فيما علق ثالث: “واو جميل”.

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وكشفت بلقيس استعدادها لتقديم أغنية باللهجة المصرية من المقرر أن تطرح قريباً عبر قناتها بموقع ” يوتيوب “، تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها وقدم ألحانها وهي أغنية ستحمل اسم دبلوماسي وهي من توزيع جلال حمداوي .

إلى جانب أن بلقيس تستعد خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل لتقديم حفل جماهيري داخل دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة، وتحديداً في يوم الخميس 12 أغسطس بقيادة المايسترو أحمد طه

وقالت بلقيس عن نجاح أغنية ممكن أنها أثناء الاستعداد لتنفيذ الأغنية لم تكن تتوقع هي وسيف نبيل أن تحقق هذه الأغنية هذا النجاح القوي في الوطن العربي بهذا الشكل وأن تظل تريند على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة خاصة أن الأغنية أثناء تسجيلها كانت تشعر هي وسيف أنها ستنجح نظراً للشكل الموسيقي والكلمات الرومانسية إلا أن الأغنية حققت نجاح أكبر فاق كل التوقعات التى رسمتها هي وسيف نبيل قبل وأثناء تقديم الديو الغنائي.

وأوضحت بلقيس أنه ليس من السهل أن يتم تقديم أغنية باللهجة العراقية، وهي لهجة تعتبر صعبة وغير متداولة في الحديث العادي مثل الأغاني المصرية وأيضًا الأغاني الخليجية، وتنجح بمثل هذا الشكل، مما يؤكد اشتياق الجمهور العربي للأغاني ذات المعاني الجميلة.

وأضافت من خلال راديو 9090 في مداخلة مع برنامج مش بليل أوي من تقديم الإعلاميان فادي إبراهيم وسالى سعيد أنها كانت في مصر منذ عدة أيام قليلة وسعدت بردود فعل الشعب المصري تجاه الأغنية وتصدرها في أكثر من تطبيق موسيقي وأن أغلب الجمهور المصري حفظ الأغنية وهو ما حمسها لتقديم أغنيات باللهجة المصرية قريباً.

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