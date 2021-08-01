إبنة تامر هجرس”الشابة” تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها بمناسبة عيد ميلادها الـ20 | شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - احتفل الفنان تامر هجرس بعيد ميلاد ابنته تمارا العشرين، فنشر صورة جمعتهما معاً عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه الشخصي في موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وتفاعل الكثيرون مع ما نشره هجرس متمنّين لابنته السعادة في حياتها.

وعلّق تامر هجرس على تلك الصورة التى جمعته بإبنته «تمارا» قائلًا: “20 سنة قوة… أتمنى لكِ سنة رائعة لفتاة رائعة”، وكعادتها لفتت إبنته الشابة الأنظار بجمالها وشعرها الأشقر وملامحها الأوروبية الجذابة.

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وكان الفنان تامر هجرس، قد نشر في وقت سابق صورة جديدة له عبر خاصية استوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. حيث ظهر فيها مع عائلته وأرفقها بالتعليق قائلا : “اللحظه دي “. وأثارت الصورة إعجاب متابعيه

يُذكر أن تامر هجرس ينتظر عرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كلٌ من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.

فيلم “أشباح أوروبا” يعيد النجمة البنانية هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم “حلاوة روح”.

كما شارك تامر هجرس، في دراما رمضان للعام 2019 من خلال “مسلسل بدل الحدوته 3” أمام الفنانة دنيا سمير غانم وعدد آخر من النجوم الشباب.

ودارت أحداث الحلقة التى شارك فيها في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة – دنيا سمير غانم – من إجبار سيف – تامر هجرس – على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

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