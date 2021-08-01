محمد الفلاح - مفاجأة فيلم ثور.. الحب والبرق يعيد البطل من الموت

الأحد 1 أغسطس 2021

كشف عالم مارفل السينمائي مفاجأة جديدة من الفيلم المنتظر Thor: Love and Thunder (ثور: الحب والبرق)، عودة النجم إدريس ألبا.



ووفقًا لموقع "إنفرس" الأمريكي، يشهد الفيلم حضورا مكثفا لأبطال عالم مارفل السينمائي، إذ يعود أبطال أول جزء من "ثور" بالتعاون مع أبطال فيلم Guardians of the Galaxy (حراس المجرة).

وكشف النجم البريطاني إدريس ألبا مؤخرًا في لقاء حواري، أنه متحمس لاحتمالية العودة إلى عالم الأبطال الخارقين.

وذكر الموقع أن إجابة "ألبا" قد لا تشترط بالضرورة عودة الممثل لأداء شخصية "هيمديل"، لكنها المرة الأولى التي يلمح فيها الممثل للعودة من جديد، وهو مؤشر قوي.

وأضاف أن في بداية هذا العام، ظهر ألبا بصحبة الممثل كريس هيمسورث (ثور) ومجموعة من أبطال الفيلم في أستراليا، موقع تصوير الجزء القادم من "ثور".

وخلص الموقع إلى أن ظهور ألبا بصحبة أبطال الفيلم إلى جانب تعليقاته الأخيرة، يؤكد أن الممثل سوف يعود من الموت في فيلم "ثور: الحب والبرق"، وربما يصلح مطرقة "ثور" المكسورة أيضًا.

ويلعب "هيمديل" دور حامي أسجارد، ورحل في الجزء الأول من سلسلة "ثور"، وحتى الآن لم تكشف مارفل القصة وراء عودة النجم.

فيلم "ثور: الحب والبرق"، بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان، ومن المتوقع أن يصدر في 2022.