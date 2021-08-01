جورج كلوني يكشف حقيقة حمل أمل علم الدين بتوأم مجددا!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - أفادت تقارير أمريكية، قبل أيام قليلة، ان النجم العالمي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية ​أمل علم الدين​ ينتظران طفلين جديدين.

وتابعت تلك المصادر لمجلة “أوكي” إن “كلوني وزوجته يتوقعان توأما مرة أخرى، وأن أمل تجاوزت الثلث الأول من حملها، وأن علامات الحمل قد بدأت في الظهور عليها، وسرعان ما سيعرف الجميع بهذا الخبر السعيد”.

غير أن جورج كلوني وزوجته نفوا، أمس الجمعة، هذه الشائعات، مؤكدين أن “أمل ليست حاملا”. وأدلى الزوجان بهذا التصريح في ظهور نادر لهما، وذلك خلال رحلتهما العائلية بإيطاليا، مع طفليهما التوأم إيلا وأليكساندر، اللذان يبلغان من العمر 4 أعوام.

وكان كلوني قد أوضح، في لقاء أجراه خلال شهر مارس/آذار الماضي، كيف قامت الأبوة بتغييره إلى شخص أفضل، مشيرا إلى أن الإنسان في نهاية اليوم لن يقول أتمنى لو قدمت فيلمين أكثر إثارة، لكنه سيقول “سعيد بالوقت الذي أمضيته مع أبنائي”.

وقال جورج كلوني: “لا شك في أن وجود أمل في حياتي قد غيّر كل شيء بالنسبة لي. لقد وجدت الشخص المناسب لأكون معه.” وعن الأطفال وحياة الأبوة قال “كلوني”: “عندما رُزقنا بهذين الطفلين، شعرت وكأنني أعيش حياة كاملة وأدركت كم كانت الحياة فارغة بشكل لا يُصدق”.

وتابع قائلاً: “تمنح الأبوة إحساسًا بالانتماء، والشعور بالمنزل والحب غير المشروط، وكل الأشياء التي كنت أتمنى أن أحصل عليها”.