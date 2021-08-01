“قبلات وأحضان”… حسين فهمي يثير الجدل بلقطات رومانسية مع هذه الفنانة الشهيرة – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” باميلا الكيك ” عبر حسابها بـ إنستجرام، صورًا عدّة جمعتها بالفنان ” حسين فهمي “، حيث بدا الأخير وهو يحتضنها ويقبّلها، ما أثار جدلًا حول طبيعة العلاقة بينهما. وعلّقت باميلا على تلك الصور قائلةً: «مع الكبير»، وتفاعل الكثيرون معها في حين تساءل البعض عن العلاقة بين فهمي والكيك.

وبعد البحث تبين أن تلك الصور المنشورة بين فهمي والكيك والتى أثارت الكثير من الجدل، ما هي إلا لقطات من كواليس “فيلم الفارس” الذي يشاركان في بطولته مع الفنان أحمد زاهر وعدد آخر من النجوم

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ويعود الفنان حسين فهمي إلى السينما خلال الفترة المُقبلة من خلال “فيلم الفارس” الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، وينتظر أن يعود به إلى الشاشة الذهبية بعد غياب 3 سنوات بآخر فيلم شارك فيه «الكويسين» الذي تم عرضه في عام 2018.

فيلم “الفارس”، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم “زنزانة 7″، والذى عرض في شهر نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم ” الفارس” من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

وشارك الفنان حسين فهمي في آخر بطولاته بـ فيلم الكويسين في العام 2018، وهو بطولة بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة “كويس” نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى.

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