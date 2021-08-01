قبلة حسين فهمي لـ باميلا الكيك تشعل السوشيال ميديا.. واحمد زاهر يعبر عن غيرته!

كتب امير فتحي في الأحد 1 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جمعتها بالفنان المصري القدير حسين فهمي أثارت موجة واسعة من التعليقات والاعجاب بين الجمهور واشعلت السوشيال ميديا.

ونشرت باميلا الكيك مجموعة من الصور، عبر حسابها على انستغرم، ظهرت في احدها وهي تتلقى قبلة على خدها من الفنان حسين فهمي.

وقد انهالت التعليقات المتسائلة عن سبب اجتماع حسين فهمي وباميلا الكيك، إلا ان عدد كبير من الجمهور كشفوا أنهما يستعدان للمشاركة في فيلم الفارس والذي يشارك فيه احمد زاهر.

بدوره علق احمد زاهر على الصور ممازحا حيث كتب “لا كده انا هاغير يا باميلا

” ليرد المتابعين بتعليقات مثل “منشن لمراتك”.

وفيلم الفارس من بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، باميلا الكيك، دارين حداد، عابد عناني، ومحمد أبو النجا وغيرهم، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.