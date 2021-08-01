شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يواصل تحضيرات مسلسل "السفاح" والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد فهمى تحضيراته لمسلسل "السفاح" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج أحمد علاء، ويتناول قصة حقيقية مستوحاه من سفاح الجيزة، ويتكون من 8 حلقات، وفى مرحلة اختيار فريق العمل .

ويعرض حاليًا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

ويعرض فى السينمات حاليًا بجانب فيلم "العارف" أفلام، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها من موسم عيد الفطر وهى و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، و"ماما حامل" بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد، "وديدو" بطولة كريم فهمى.