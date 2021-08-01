شكرا لقرائتكم خبر عن سجلتها قبل وفاتها.. طرح أغنية "متهيألك" للمطربة الراحلة ذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، طرح أغنية بعنوان "متهيألك" للنجمة الراحلة ذكرى كانت قد سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها برفقة الملحن أمير عبد المجيد.

وكشف بهاء الدين محمد أن الفنانة الراحلة ذكرى غنت مذهب الأغنية فى أحد البرامج، وأن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملة، سوف يطرحها للجمهور خلال الأيام المقبلة.

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد جزءا من أغنية "متهيألك" للنجمة الراحلة ذكرى، وتقول كلماتها: "أنا حبيتك متهيألك.. أنا معرفش أحب وأخبى.. لو حبيتك كنت هقولك .. كنت هصارحك باللى في قلبى.. أيوة الحب اللى في أحلامك.. حب اتكون من أوهامك".

ومر 18 عاما على الرحيل المأساوي للفنانة ذكرى إذ عثر عليها مقتولة، دون معرفة السبب الحقيقى وراء ارتكاب هذه الجريمة.