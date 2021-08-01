محمد رمضان ينشر صورة لنجليه.. ومتابعيه: "شايلين آيفون زي أبوهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة لنجليه "علي وكنز".

وظهر نجلا رمضان في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكل منهما يُمسك بهاتفه المحمول.

وعلّق رمضان على الصورة قائلا: "أسرتي مشغولة جدا".

وتلقى رمضان العديد من التعليقات على الصورة، ومن بين المعلقين من دعوا للفنان بأن يحفظه الله وأسرته، وغيرهم لفت انتباههم نوع هاتف طفلي محمد رمضان.

ومن بين التعليقات: "ربنا يخليهم ويحفظهم.. عمره 5 سنين ومعاه iPhone 12 Pro Max .. شايلين آيفون زي أبوهم.. ما شاء الله ربنا يحفظكم" وغيرها.

ومن ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرا أحدث أعماله الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" مع النجوم: سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي وتارا عماد وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة.