رانيا يوسف بـ"البرنيطة" ومنة فضالي بملابس صيفية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، مرتدية "برنيطة" على رأسها، خلال تواجدها في مدينة برشلونة.

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية جذابة.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.