"قالوا لي مستحيل واخترت هدية ربي".. شريهان تكشف قصة مؤثرة عن إنجاب طفلتها "تالية القرآن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت النجمة الكبيرة شريهان، مساء اليوم السبت، رسالة لابنتها الصغيرة "تالية القرآن"، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت شريهان، صورا لها مع ابنتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كُنتي حلم وأُمنية تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل.

أضافت: "وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة (مريم) وقولت له سأسميها (مريم) أو (تالية القرآن الكريم)، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكنتي دعوتي المستجابة".

تابعت: "أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل.. ولكي الخيار في الاختيار، واختاري بين أمرين، تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم.. قال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شيء.. كل شيء".

اختتمت: "كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد يا ملاكي الصغير وأمنية شقيقتك ودعوتي المستجابة تالية القرآن".

وعادت النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، من خلال مسرحية "كوكو شانيل"، والتي تقدم من خلالها الشخصية صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.