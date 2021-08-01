"خسيتي أوي".. فيفي عبده تصدم الجمهور بنحافتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثارت الفنانة فيفي عبده، الجدل في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت فيفي، صورة من الساحل الشمالي كشفت عن نحافتها وخسارتها للوزن بشكل ملحوظ.

وعلّقت: "مساء الخير من الساحل الشمالي، بشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على اللي بقيت فيه، ثم بشكر فريق الدكاترة والتخدير اللي عملولي العملية، وشكر كبير لدكتور العلاج الطبيعي، الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي علّق على نحافتها، ومن بين التعليقات: "أنتي بتصغري ولا بتكبري.. خسيتي أوي يا فوفا برافو.. شنو هالجمال صغرانة صايرة عمرك 30 سنة.. خسيتي أيوه بقى ويلا بقى.. أنتي خسيتي يا فوفا.. اللي يشوفك يقول عندك 17 سنة" وغيرها.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية مؤخرا، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.