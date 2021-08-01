شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تناولت أزمة السكن .. أبرزها كراكون فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن مبادرة التمويل العقاري الصادرة بناء عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتيح الفرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل الحصول علي وحدات سكنية بأسعار مدعمة وعلي فترات طويلة الأجل.

وكما حرصت الدولة على تقديم فرصة كهذه للمواطنين، كانت الدراما أيضًا حريصة دائما علي تقديم المعالجات التي تناولت أزمة الإسكان وحصول محدودي الدخل علي شقق سكنية، ومن أهم الأعمال التي تناولت الفكرة:





أزمة سكن

تدور أحداث الفيلم حول فتوح وعفاف الذي يبحث كل منهما عن شقة في القاهرة، وبالفعل يحصل فتوح على الشقة من خلال مديره الذي يعيطها له مقابل أن تكون مكان للمتعة ومقابلة العشيقات ،ولكن عفاف تتعب من البحث وتفقد الامل في الحصول علي شقة إلي ان تأتي لها فكرة، وهي أن تتنكر في زي راجل وبالفعل تجدها وتحدث لها مفارقات مع سكان العمارة، والفيلم من بطولة محمد رضا وميرفت أمين ومحمد رضا، تأليف فيصل ندا، إخراج حلمي رفلة.





شقة وعروسة يارب

تناول الفيلم الفكرة من خلال قصة (يوسف) الذي يبحث عن شقة، وذات صباح يقرأ يوسف عن إعلان طلب آنسة للسكن في غرفة بشقة تقيم فيها المدرسة كاميليا، فيذهب على أمل إقناعها بأنه يمكن أن يسكن معها، إلا أنها ترفض إقامته معها بنفس الشقة، لكن يرحب به صاحب العقار، وهو من بطولة فريد شوقي ونورا وسمير صبري ويوسف فخر الدين، تأليف فيصل ندا، إخراج زكي صالح.





الحب فوق هضبة الهرم

يناقش الفيلم فكرة الظروف الصعبة التي تواجه الشباب في سبيل تحقيقهم أبسط أحلامهم، من خلال قصة موظف شاب لا يستطيع توفير نفقات زواجه ولا الحصول علي سكن ،فيقرر هو وخطيبته الزواج سرا وبعدما يفشلان في الحصول على مكان مناسب ليلتقيا فيه لا يجدان سوى هضبة الهرم، لكن يفضح زواجهما شرطة الآداب التي تقبض عليهما بتهمة فعل فاضح في الطريق العام، والفيلم من بطولة أحمد زكي وآثار الحكيم وأحمد راتب، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، إخراج عاطف الطيب.





كراكون في الشارع

يعتبر من أشهر الأفلام التي تناولت الفكرة من خلال المهندس (شريف) وأسرته الذين يقيمون بمساكن الإيواء بعد انهيار منزلهم، ونظرًا للمستوى غير الإنساني للمعيشة في مساكن الإيواء، يلجأون إلى فناء حوش الأسرة ويفاجأون بإقامة أبو دومة دون وجه حق فيه فيشب الخلاف بينهم، ثم يتمكن شريف من تصميم كارافان والإقامة فيه، لكنه يتعرّض لمضايقات عديدة، وهو من بطولة عادل إمام ويسرا، تأليف أحمد الخطيب، إخراج أحمد يحيي.





مدافن مفروشة للإيجار

تدور القصة حول المهندس أ(حمد) الذي يعيش مع أسرته في أحد الفنادق الرخيصة بعد إزالة منزلهم، وبعد أن يصير العيش في الفندق عبء مادي على الأسرة، يقرر أفراد الأسرة العيش في فناء إحدى المقابر، لكن الأمر لا ينتهي بهم عند هذا الحد، حيث يتعرضون لعدد كبير من المشاكل والمضايقات، كما يصدر قرار بإزالة ونقل المقابر لإقامة كوبرى بالمنطقة فيتقدم أحمد بشكوى للمحكمة التى ترفض الدعوى. فلا يجد أمامه من سبيل غير الإقامة هو وأسرته فى بهو المحكمة، والفيلم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وحسن الإمام، تأليف إبراهيم مسعود، إخراج علي عبد الخالق.