شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يبتعد عن تقديم الكوميدى فى فيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هانى رمزى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يبتعد عن تقديم الكوميدى في فيلم "200 جنيه" المقرر طرحه في دور العرض السينمائى 18 شهر أغسطس، مشيرًا إلى أنه يقدم دورًا تراجيديًا يتمنى أن ينال إعجاب جمهوره ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

ويجسد هانى رمزى ضمن أحداث فيلم "200 جنيه" شخصية عامل في محطة بنزين يمر بالعديد من الأزمات، وهو العمل الذى يعود به إلى السينما بعد فترة غياب حوالى 3 سنوات منذ تقديمه آخر أفلامه "قسطى بيوجعنى" .

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين و يضم نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

ويعرض حاليا هانى رمزى مسرحية "أبو العربى" بأحد مسارح مدينة مصر التي أعادته إلى المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.