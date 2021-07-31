شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال بعودة الفنان هانى شاكر فى البروفة النهائية لحفله بدار الأوبرا.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، بعودة الفنان هانى شاكر بعد رحلة علاجه، فى البروفة النهائية التى تسبق حفله فى دار الأوبرا غدا الأحد.

ونشر هانى شاكر فيديو للاحتفال عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، وعلق عليه: "احتفال المايسترو مصطفى حلمي والفرقة الموسيقية بشفاء الفنان هاني شاكر وعودته إلى مصر في البروفة الجنرال حفله غدا".

وقال الفنان هانى شاكر فى الفيديو: "ربنا يخليكم ليا وميحرمنى منكم أبدا، ويا رب يا حبايبى نفضل مع بعض لآخر العمر".



الفنان هانى شاكر



هانى شاكر

ويستعد أمير الغناء العربى هانى شاكر، لإحياء الحفل الغنائى الذى شهد تأجيل منذ أيام بدار الأوبرا المصرية بعد تعرضه لوعكة صحية ومكث بسببها يومين داخل العناية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية بسبب اضطراب في ضربات القلب".

ويحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأحد الموافق 1 من شهر أغسطس المقبل، والذى يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل.

وقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر، فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى من خلال ”الخليج 365”، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا: "شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".