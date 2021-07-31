شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أغسطس.. آخر ليالى مسرحية "قاع" على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم العرض المسرحى "قاع" ليالى عرضه على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية الجمعة المقبل 6 أغسطس، وهو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل ، تحت إشراف المخرج محمد مرسى.

العرض يناقش فكرة الوجود الإنسانى ويتناول المتناقضات داخل الإنسان بشكل فلسفى جديد وعصرى ويستخدم التكنولوجيا كأحد عناصره الأساسية من خلال الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذى لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بنى جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، إضافة لصراعه ضد الشيطان، ويعتمد على التنقل بين الإطار الكوميدى والتراجيدى وكذلك الاستعراض والغناء واستخدام الجرافيك .

قاع من تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاته، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، فيديو مابينج محمد المأمونى، أشعار الدكتور محمد مخيمر، تدفيق لغوى الدكتور مدحت عيسى، مساعد مخرج محمود فيشر، المخرجان المنفذان محمد طوسون - أكرم نجيب، إخراج محمد مرسى .

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد حضرت العرض المسرحى وقالت: "على الرغم من الفكرة الفلسفية للعرض وتقديمه باللغة العربية إلا أنه نجح فى جذب مئات الشباب يوميا، موضحة أن الإقبال الجماهيرى على العرض طوال فترة تقديمه يعكس الثقة فى جودة المنتج الثقافى للدولة وتوجه ذائقته للفن الهادف الذى يناقش ويعالج قضايا المجتمع.

وأشارت إلى أن نجوم العرض نجحوا بمواهبهم فى تحويله إلى إبهار حقيقى وأثنت على براعتهم فى توظيف التكنولوجيا بشكل فعال وإيجابى ببساطة ودون تعقيد ليخدم العمل المسرحى ويبرز تكامل عناصره، واعتبرت الوزيرة أن العرض نقلة نوعية فى مسرح الدولة وخطوة على طريق التطور لفكر جديد إلى المسرح الرقمى، لافتة إلى دور الدولة فى احتضان المواهب وطاقات الشباب ورعايتها باعتبارهم الأكثر استعدادا لتقبُّل الجديد والتّعامل معه، والتفوق فى مجالاته، ولديهم القدرة على التكيف بسهولةٍ ، ممّا يجعل دورهم أساسيا فى إحداث التّطوير بالمجتمع كما حرصت وزيرة الثقافة على تقديم التهنئة لأبطال العرض وفريق العمل وقامت بتسليم شباب الدفعة الأولى من الورشة شهادات التخرج .