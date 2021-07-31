شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أولى ليالى "شمسية وأربع كراسى" بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم أشرف عبد الباقى أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل الخميس المقبل 5 أغسطس، تأليف كريم سامى وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن "توتا"، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما فى المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields،وبطولة أشرف عبدالباقى ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى.