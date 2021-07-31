شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تحيى حفلاً غنائيًا فى العلمين الجديدة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة روبي حفلاً غنائيًا يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 6 أغسطس، فى منطقة العلمين الجديدة، وتقدم مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة، ويعد هذا الحفل الثانى الذى تحييه روبى خلال الصيف الجارى بعدما أحيت حفلاً يوم 16 يوليو الجارى بالساحل الشمالى.

ومن شروط الحفل ألا يحضر الحفل لأقل من 15 عامًا، ولا يشترط ارتداء اللون الأبيض فى الحفل كما الحفلات السابقة، وتستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة من ألبومها تحمل اسم "على سهوة" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان الملحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، كما تطرح أغنية أمك وأبوك التى كشفت عن البرومو عبر صفحتها إنستجرام يوم 2 أغسطس المقبل.

وتعيش روبى حالة كبيرة من النشاط الفني على كل المستويات في الفترة الحالية، سواء على فى الغناء أو التمثيل وكذلك لإحياء الحفلات، حيث تعمل بشكل متوازٍ على التواجد بقوة على الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة الأخيرة بأغانيها وحفلاتها وأدوارها فى السينما والدراما.